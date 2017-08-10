Харьков

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В Харькове продолжается подготовка водопровода к зиме

В Харькове продолжается подготовка водопровода к зиме
Ремонт технически изношенной водопроводной магистрали ведется в районе разворотного круга троллейбуса №11 в Новобаварском районе Харькова.
На этом участке планируется заменить 600 м трубопровода. Будут заменены старые трубы на новые, изготовленные из более долговечных и износостойких материалов.

– Работы на данном участке проводятся без отключения абонентов от водоснабжения. Вода будет отключена на сутки на время переключения трубопровода, после того как будет закончена перекладка труб. На этот период будет организован подвоз воды автоцистернами предприятия, – сообщил заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Александр Шипков.

В этом году коммунальщики уже заменили более 13 км водопроводных сетей. До конца года в КП «Харьковводоканал» планируют переложить еще 7 км сетей.

Проходит по графику и подготовка сетей к отопительному сезону. На сегодняшний день к зиме подготовлено около 75% объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба горсовета.

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