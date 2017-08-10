Происшествия

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Тракторист раздавил иностранца прямо в поле

Тракторист раздавил иностранца прямо в поле
Гражданин Германии попал под колеса трактора, который занимался сельхозработами по дисковой обработке поля.
Тело 48-летнего мужчины было обнаружено несколько дней назад на территории Дергачевского района, на обочине грунтовой дороги между Дергачами и поселком Семеновка. Его личность установили сразу – погибший имел при себе документы.

Согласно судебно-медицинскому вскрытию, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы живота и грудной клетки, а также механической асфиксии вследствие сдавливания груди и живота. Сведения по данному факту было внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что утром 5 августа водитель трактора проводил сельскохозяйственные работы. Осуществляя разворот, он не заметил мужчину, который лежал на расстоянии 10 метров от края поля, и наехал на него. Тракторист даже не понял, что переехал человека, и продолжил движение дальше.

Как выяснилось в ходе расследования, немец приехал в Украину в июне. Он познакомился в соцсетях с семьей из села Шопино и решил приехать к ним  в гости. Как рассказали хозяева, туриста очень интересовала сельская жизнь, условия развития экологического сельского хозяйства, экотуризм. Мужчина часто ходил в небольшие путешествия. И вот однажды он не вернулся.

С учетом всех обстоятельств квалификацию по данному уголовному производству было изменено на ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Трактористу – жителю Солоницевки – сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по санкции статьи – до 5 лет лишения свободы.

Дергачевская местная прокуратура утвердила подозрение в совершении убийства. 37-летнему трактористу инкриминируется наезд на гражданина Германии, из-за чего последний скончался на месте.

В настоящее время о происшествии сообщено консульству Германии в Украине. Досудебное расследование проводит национальная полиция. Следственные действия продолжаются, сообщили в областной прокуратуре.

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