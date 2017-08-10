В Харькове пройдет чемпионат Украины

В этом году соревнования одновременно получили статус чемпионата Украины. В Харькове соберется множество спортсменов из разных регионов страны, отметили в пресс-службе горсовета.
Для соревнований создана самая большая в Украине трасса – длиной более 420 м (длина прямого участка – 85 м, ширина колеи трассы – 4 м).
На участие в соревнованиях заявлены следующие классы моделей: Е10 21.5, Е10, F2, F3, TC10 NITRO, TC10, TC10 Stock 21.5, TC10 21.5. Зрители увидят в действии профессиональные автомодели на радиоуправлении, развивающие скорость до 140 км/ч.
Напомним, что открытые соревнования по автомодельному спорту Kharkiv RC Extreme Challenge в таком формате и такого уровня впервые прошли в Харькове в 2015 году. Самому молодому участнику - Вадиму Журавлеву (Харьков) тогда было 9 лет. Участники выставили для соревнования 37 моделей разных классов, 11 из них – с двигателем внутреннего сгорания. Средняя скорость, показанная за время проведения соревнования, составила 82 км/ч. Лучшее время на трассе, в классе «F-2», показал мастер спорта международного класса Олег Иванов (Харьков) - 18,437 сек. В классе «ДТМ-10nitro» кандидат в мастера спорта Виктор Борзов преодолел трасу за 20,232 сек.