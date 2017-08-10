На экраны Украины выходит исторический остросюжетник
10 августа 2017 г.
Вечерний Харьков
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С 24 августа в кинотеатрах Украины стартует показ новой ленты – остросюжетной драмы «Червоный».
Фильм снят по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи, основанного на реальных событиях. Сценарий к киноленте написал сам писатель.
Режиссер-постановщик фильма – Заза Буадзе.
События фильма происходят в 1947 году. В страшную мясорубку сталинских лагерей попадает воин УПА Даниил Червоный, который должен пройти сквозь ад и нечеловеческие условия каторги, преследования уголовных главарей, подлость, предательство и отчаяние. Даниил находит в себе силы противостоять репрессиям начальника лагеря и делает отчаянную попытку вырваться на свободу, подняв первое восстание в лагере.
Фильм снят при финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.