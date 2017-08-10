На экраны Украины выходит исторический остросюжетник 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С 24 августа в кинотеатрах Украины стартует показ новой ленты – остросюжетной драмы «Червоный».



Фильм снят по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи, основанного на реальных событиях. Сценарий к киноленте написал сам писатель.



Режиссер-постановщик фильма – Заза Буадзе.



События фильма происходят в 1947 году. В страшную мясорубку сталинских лагерей попадает воин УПА Даниил Червоный, который должен пройти сквозь ад и нечеловеческие условия каторги, преследования уголовных главарей, подлость, предательство и отчаяние. Даниил находит в себе силы противостоять репрессиям начальника лагеря и делает отчаянную попытку вырваться на свободу, подняв первое восстание в лагере.



Фильм снят при финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.