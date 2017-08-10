Харьков

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Ко Дню города в Харькове появится новый мурал

Ко Дню города в Харькове появится новый мурал
В Харькове на фасаде жилого дома по улице Кузнечной, 6 завершаются работы над созданием мурала с изображением Успенского собора.
Фасад двухэтажного дома доверили расписать студентке 5-го курса Харьковской государственной академии дизайна и искусств Анастасии Худяковой. Идея молодой художницы оказалась лучшей для архитектурного ансамбля этой исторической части города.

– Мне показалось уместным подчеркнуть историческую ценность этого здания. Я нарисовала колонны и между ними изобразила пейзаж города. При этом две стены дома отличаются по стилистике: передняя выполнена в классическом стиле – здесь я нарисовала Успенский собор с органным залом, а на боковой сделала современный рисунок, который подчеркнет ритм этой оживленной улицы – я внесла более насыщенные цвета и изобразила поля и подсолнухи, – рассказала Анастасия Худякова.

Чтобы рисунок долго не портился, он будет покрыт акриловым лаком. Над оформлением фасада молодая художница работает уже три недели, обещает завершить роспись ко Дню города.

Прежде чем начался творческий процесс, коммунальщики отремонтировали фасад дома.

– Мы подготовили поверхность здания: отремонтировали фасад, оштукатурили и покрыли его грунтовкой, создали фон, на который художница смогла нанести свой эскиз, – рассказал заместитель начальника отдела капитального ремонта Департамента жилищного хозяйства горсовета Юрий Дигтярь.

Он также сообщил, что по инициативе Департамента жилищного хозяйства муралами будут украшены еще несколько домов. Красивое панно с птицами уже нарисовали на фасаде дома по проспекту Тракторостроителей, 142. В планах коммунальщиков – расписать украинским орнаментом фасад жилого дома по проспекту Тракторостроителей, 146. Кроме того, панно из цветов появится на улице Кузнечной, 25, информирует пресс-служба горсовета.

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