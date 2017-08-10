Харьков

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В Харькове пройдет битва хакеров

В Харькове пройдет битва хакеров
23 сентября в Харькове пройдет третий международный форум по кибербезопасности HackIT-2017.
Форум пройдет во Дворце студентов НЮА имени Ярослава Мудрого. Он станет первым крупным мероприятием, где специалисты по кибербезопасности обсудят недавнюю атаку вируса NotPetya – в рамках дискуссионной панели «Практические решения по защите киберпространства Украины от существующих угроз». А ключевым докладчиком станет Райан Лэки (предприниматель и хакер с мировым признанием, основатель компании CryptoSeal, ставшей частью CloudFlare – одного из крупнейших в мире сервисов защиты от DDoS-атак). На HackIT-2017 состоится первое публичное выступление Лэки в Украине.

Другими важными событиями форума станут более 20 докладов и воркшопов. Они будут разделены на три отдельных потока: hacking, бизнес, e-commerce и финансы.

Отдельным блоком пройдет конкурс стартапов в области кибербезопасности.

Помимо практически-деловой части на HackIT-2017 будет и спортивно-развлекательная. Впервые в Украине, состоится финал «битвы хакеров» в формате CTF (Capture the flag) с элементами киберспорта – изображение с мониторов участников будет транслироваться на большом экране для болельщиков, а ход битвы будет освещаться комментатором. Предварительные соревнования пройдут 25-27 августа в категориях PPC, Joy, Stego, Web, Reverse, Crypto, PWN, Forensics, MISC. В них встретятся команды со всего мира.

Также впервые в Украине пройдёт конкурс «Кибер детектив», в котором участники будут соревноваться в сборе информации из открытых источников в сети.

Как отметили организаторы, количество участников в этом году превысит тысячу человек.

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