Под Харьковом разоблачили группу телефонных мошенников 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники полиции Харьковской области разоблачили группу телефонных мошенников.

Злоумышленники представлялись работниками банка и выведывали коды доступа к платежным картам, после чего снимали деньги. К преступной деятельности указанной группы также причастны лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. На счету воров около 40 аналогичных преступлений.



Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП совместно с отделом Слободского Управления киберполиции и работниками Изюмского отдела полиции были задержаны подозреваемые – 42, 31, 30-летние безработные жители Изюма.



Установлено, что данная группа лиц в течение последнего года с помощью мобильной связи и интернет-ресурсов рассылала гражданам смс-сообщения с текстом, что их банковские карты заблокированы, с указанием последовательности действий, необходимых для разблокирования личных счетов. В дальнейшем, когда им перезванивали потерпевшие, в ходе беседы злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка, выведывали личные данные кредитных карт и коды доступа к счетам и с помощью различных платежных систем переводили денежные средства потерпевших на счета, оформленные на подставных лиц. Средства снимали и распределяли между членами группы. Также установлено, что к преступной деятельности указанной группы причастны лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.



30-летний гражданин на момент задержания имел при себе банковскую карту, на которую с личного счета одного из пострадавших были переведены 22 тысячи грн.



Вещественные доказательства изъяты. Мужчины задержаны, находятся в изоляторе временного содержания.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.