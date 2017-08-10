Пешком в Россию за 600 долларов: в Харькове перекрыли канал миграции 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове перекрыт канал нелегальной миграции в Российскую Федерацию.

Прокуратурой Харьковской области утверждено подозрение организатору и двум его пособникам (ч. 2, 3 ст. 332 УК Украины).



По информации областной прокуратуры, в организации преступной группы подозревается 56-летний гражданин Украины, уроженец Азербайджана. Еще двое украинцев (1967 и 1981 гг.р.) стали членами группы.



Группировка действовала с февраля 2016 г. по май 2017 г. За это время они организовали действующий канал нелегальной миграции через российско-украинскую границу. Организатор подыскивал клиентов в основном среди своих земляков.



Первым «клиентом» стал гражданин Азербайджана. Он прилетел в Харьков в апреле 2016 года. Организатор группы встретил иностранца в аэропорту, поселил на несколько дней в квартире. Затем другие участники организовали азербайджанцу переход границы вне пунктов пропуска. За эту «работу» мужчина заплатил $600.



Однако он не дошел 5 метров до российской территории и был задержан пограничниками. Несмотря на неудачу, злоумышленники продолжили свою противоправную деятельность. Следующие «пакеты услуг» подорожали до $800 за одного человека.



25 мая этого года трое участников организованной группы были задержаны сотрудниками Управления СБУ в области. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.