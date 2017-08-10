Происшествия

  • 225
    •  / 

Пешком в Россию за 600 долларов: в Харькове перекрыли канал миграции

Пешком в Россию за 600 долларов: в Харькове перекрыли канал миграции
В Харькове перекрыт канал нелегальной миграции в Российскую Федерацию.
Прокуратурой Харьковской области утверждено подозрение организатору и двум его пособникам (ч. 2, 3 ст. 332 УК Украины).

По информации областной прокуратуры, в организации преступной группы подозревается 56-летний гражданин Украины, уроженец Азербайджана. Еще двое украинцев (1967 и 1981 гг.р.) стали членами группы.

Группировка действовала с февраля 2016 г. по май 2017 г. За это время они организовали действующий канал нелегальной миграции через российско-украинскую границу. Организатор подыскивал клиентов в основном среди своих земляков.

Первым «клиентом» стал гражданин Азербайджана. Он прилетел в Харьков в апреле 2016 года. Организатор группы встретил иностранца в аэропорту, поселил на несколько дней в квартире. Затем другие участники организовали азербайджанцу переход границы вне пунктов пропуска. За эту «работу» мужчина заплатил $600.

Однако он не дошел 5 метров до российской территории и был задержан пограничниками. Несмотря на неудачу, злоумышленники продолжили свою противоправную деятельность. Следующие «пакеты услуг» подорожали до $800 за одного человека.

25 мая этого года трое участников организованной группы были задержаны сотрудниками Управления СБУ в области. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи