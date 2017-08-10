Строительство моста в Изюме вышло на завершающий этап

Ремонт этого путепровода чрезвычайно актуален, ведь мост расположен на стратегической автодороге, которая обеспечивает основную связь с зоной АТО. Дорожники планируют завершить реконструкцию до конца августа. Сейчас работы идут по графику. Соответствие их качества нормативам будет тщательно проверено.
Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, работы финансируются из нескольких источников: государственного, районного и городского бюджетов, а также – за счет перевыполнения плана таможенных платежей.
Осталось завершить работы по устройству гидроизоляции, уложить новые слои асфальтобетона. Также дорожники занимаются демонтажем старых бортовых камней, барьерного ограждения, подготовкой к укладке новых бортов. Металлические конструкции моста готовят к покраске.
Сейчас на объекте работает около 80 специалистов. На мосту организовано реверсивное движение.
Ремонт дороги государственного значения Киев – Харьков – Довжанский на участке от Чугуева до границы с Донецкой областью продолжается. На данный момент отремонтирован участок от Чугуева до поворота на Купянск (8,2 км).
Всего в 2017 году, включая мост в Изюме, будет отремонтировано 32 км дороги Киев – Харьков – Довжанский, сообщает пресс-служба ХОГА
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