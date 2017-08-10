Строительство моста в Изюме вышло на завершающий этап 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Мост длиной 210 м, один из крупнейших в Харьковской области, не ремонтировался в течение последних 17 лет и находился в аварийном состоянии.