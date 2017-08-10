Найдено неожиданное свойство черных дыр
10 августа 2017 г.
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10 августа 2017 г.
На ранних этапах эволюции Вселенной пространство было заполнено водородом и гелием. Из них начали образовываться первые звезды, в недрах которых синтезировались более тяжелые химические элементы, вплоть до железа. Атомы с большим порядковым номером могут образовываться только при катастрофических событиях, например, сверхновых или слияниях двух нейтронных звезд.
Астрофизики считают, что их точку зрения подтверждает тот факт, что в центрах галактик, где должно быть много черных дыр, нейтронных звезд мало. Кроме того, процесс пожирания должен сопровождаться выбросами излучения, которые могут быть причиной быстрых радиовсплесков.
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