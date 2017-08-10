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Найдено неожиданное свойство черных дыр

Найдено неожиданное свойство черных дыр
Ученые из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего пришли к выводу, что крошечные черные дыры могут попадать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество подобно паразитам.
Этот процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов, например, золота, платины и урана.

На ранних этапах эволюции Вселенной пространство было заполнено водородом и гелием. Из них начали образовываться первые звезды, в недрах которых синтезировались более тяжелые химические элементы, вплоть до железа. Атомы с большим порядковым номером могут образовываться только при катастрофических событиях, например, сверхновых или слияниях двух нейтронных звезд.

Астрофизики считают, что их точку зрения подтверждает тот факт, что в центрах галактик, где должно быть много черных дыр, нейтронных звезд мало. Кроме того, процесс пожирания должен сопровождаться выбросами излучения, которые могут быть причиной быстрых радиовсплесков.

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