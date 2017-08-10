Здоровье

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В чем заключаются главные отличия женского мозга от мужского

В чем заключаются главные отличия женского мозга от мужского
Группа исследователей под руководством Дэниэля Амена (Daniel Amen) выявила различия между мозгом мужчин и женщин на основе результатов однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (SPECT).
У представительниц слабого пола префронтальная кора и лимбическая область оказались более активными, чем у мужчин.

В обследовании приняли участие 119 здоровых добровольцев и 26 683 пациента с травмами головного мозга, биполярным и аффективным расстройством, шизофренией, психозом и дефицитом внимания. Были сканированы 128 областей мозга в спокойном состоянии и при выполнении задач на концентрацию. SPECT позволила выявить разницу в кровотоке в интересующих специалистов участках центральной нервной системы.

По словам ученых, полученные результаты могут объяснить, почему женщины чаще, чем мужчины, страдают от болезни Альцгеймера и депрессии, а мужчины — от расстройств поведения.

Амен, который ставил своим пациентам диагнозы на основе результатов SPECT, подвергался критике коллег. Так, Американское психиатрическое общество опубликовало доклад, где утверждается, что технология нейровизуализации не подходит для точного определения психических расстройств. По мнению нейробиологов, нет доказательств, что SPECT позволяет ставить диагнозы.

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ОН Клиник Харків

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