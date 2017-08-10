В Харькове пожилая женщина выбросила с балкона почти 6 тысяч 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове задержан 32-летний гражданин, который обманул пожилую женщину на 5 800 грн.

9 августа в Московский отдел полиции Харькова обратилась 82-летняя харьковчанка. Она рассказала, что вечером на ее стационарный телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на ее внука, сообщил, что он задержан за совершение уголовного преступления. Для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности нужны деньги. 5800 грн заявительница в дальнейшем сбросила с балкона неизвестному мужчине.



Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и территориального отдела полиции в совершении преступления уличен 32-летний житель Харькова, уроженец Луганской области, наркозависимый, безработный, неоднократно судимый за совершение мошеннических действий.



Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.