Происшествия

  • 245
    •  / 

В Харькове пожилая женщина выбросила с балкона почти 6 тысяч

В Харькове пожилая женщина выбросила с балкона почти 6 тысяч
В Харькове задержан 32-летний гражданин, который обманул пожилую женщину на 5 800 грн.
9 августа в Московский отдел полиции Харькова обратилась 82-летняя харьковчанка. Она рассказала, что вечером на ее стационарный телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на ее внука, сообщил, что он задержан за совершение уголовного преступления. Для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности нужны деньги. 5800 грн заявительница в дальнейшем сбросила с балкона неизвестному мужчине.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и территориального отдела полиции в совершении преступления уличен 32-летний житель Харькова, уроженец Луганской области, наркозависимый, безработный, неоднократно судимый за совершение мошеннических действий.

Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи