Культура

  • 119
    •  / 

Названы самые высокооплачиваемые диджеи года

Названы самые высокооплачиваемые диджеи года
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых диджеев за 2017 год.

Лидером списка стал шотландец Келвин Харрис, за прошедшие 12 месяцев заработавший 48,5 миллионов долларов. В июне он выпустил свой пятый студийный альбом под названием Funk Wav Bounces Vol. 1.

На второй строчке оказался нидерландский диджей Tiesto с доходом в 39 миллионов долларов. Завершает тройку американский дуэт The Chainsmokers с 38 миллионами долларов.

В десятку также вошли американцы Skrillex (30 миллионов), Стив Аоки (29,5 миллионов), Diplo (28,5 миллионов), француз Дэвид Гетта (25 миллионов), предположительно родившийся в Голландии Marshmello (21 миллион), нидерландец Мартин Гаррикс (19,5 миллионов) и немец Zedd (19 миллионов долларов).

В ноябре 2016-го Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов. Первое место заняла певица Тейлор Свифт, годовой доход которой составил 170 миллионов долларов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи