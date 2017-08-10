Братья Коэн снимут свой первый сериал для Netflix
10 августа 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
10 августа 2017 г.
Проект, который получил название «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs), будет выпущен в 2018 году. Режиссеры выступили также авторами сценария, который основан на оригинальной идее, и продюсерами сериала.
«Баллада Бастера Скраггса» будет представлять собой антологию о Диком Западе в шести частях. Главную роль исполнит Тим Блейк Нельсон.
Изначально планировалось выпустить сериал на телеканале Annapurna Television. Почему проектом в итоге занялся Netflix, не сообщается.
Коэны уже работали на телевидении в качестве исполнительных продюсеров сериала «Фарго», основанного на одноименной ленте режиссеров. Братья наиболее известны такими картинами, как «Большой Лебовски», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь». Они лауреаты четырех премий «Оскар».
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.2871 грн
|100 USD
|2569.24 грн
|100 EUR
|3014.23 грн