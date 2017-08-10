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«Манчестер Юнайтед» решил вернуть Ибрагимовича

«Манчестер Юнайтед» решил вернуть Ибрагимовича
Английский «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Форвард, покинувший клуб в конце сезона-2016/2017, продолжает восстанавливаться от травмы колена на тренировочной базе «МЮ». Параллельно клуб пытается договориться с Ибрагимовичем об условиях его возвращения.

При этом на нападающего также претендуют итальянский «Милан», испанский «Атлетико» и американский «Лос-Анджелес Гэлэкси».

В июне «Манчестер Юнайтед» отказался продлевать однолетний контракт с Ибрагимовичем. В апреле швед получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Он успешно перенес операцию, сроки его возвращения составят от шести до девяти месяцев.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского ПСЖ летом 2016 года и в прошлом сезоне забил 28 мячей в 46 играх, став лучшим бомбардиром английской команды.

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