Общество

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Под Харьковом отремонтировали базу отдыха

Под Харьковом отремонтировали базу отдыха
Территориальный центр социального обслуживания в Чугуеве представил свой четвертый мини-проект в рамках областного конкурса «Вместе в будущее».
В рамках мини-проекта «Солнечное лето золотого возраста» была отремонтирована база отдыха Чугуевского территориального центра социального обслуживания в микрорайоне «Фигуровка», сообщили в Харьковском облсовете.

На реализацию проекта потребовалось 200 тысяч гривен, из них половина была профинансирована из областного бюджета. Проведен капитальный ремонт базы отдыха, приобретена мебель и оборудование. Создана услуга летнего отдыха, включающая оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика на свежем воздухе, фито-чай, водные процедуры, воздушные ванны, кислородный коктейль) и мероприятия досуга (кружок живописи, кулинарный клуб, клуб любителей настольных игр, кружок изготовления изделий ручной работы).

Подопечные территориального центра Чугуева – пожилые люди и люди с инвалидностью – получили возможность, не покидая пределы города, воспользоваться полным комплексом санаторно-курортных услуг.

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