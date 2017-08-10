Под Харьковом отремонтировали базу отдыха

В рамках мини-проекта «Солнечное лето золотого возраста» была отремонтирована база отдыха Чугуевского территориального центра социального обслуживания в микрорайоне «Фигуровка», сообщили в Харьковском облсовете
.
На реализацию проекта потребовалось 200 тысяч гривен, из них половина была профинансирована из областного бюджета. Проведен капитальный ремонт базы отдыха, приобретена мебель и оборудование. Создана услуга летнего отдыха, включающая оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика на свежем воздухе, фито-чай, водные процедуры, воздушные ванны, кислородный коктейль) и мероприятия досуга (кружок живописи, кулинарный клуб, клуб любителей настольных игр, кружок изготовления изделий ручной работы).
Подопечные территориального центра Чугуева – пожилые люди и люди с инвалидностью – получили возможность, не покидая пределы города, воспользоваться полным комплексом санаторно-курортных услуг.