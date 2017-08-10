В День города в Чугуеве открыли детскую библиотеку

В библиотеке, услугами которой уже пользуются 3.5 тысячи читателей, будет создана площадка «Мульти-Ленд» – это сочетание образования, информационных технологий, полезного досуга и развлечений. В ближайших планах – открытие при библиотеке кукольного театра.
Подобную библиотеку сложно найти даже в Харькове. Она сверхсовременная, красивая, яркая и информативная. Дети могут здесь не только получать новые знания, но и приятно проводить время с друзьями.
На капитальный ремонт помещения, утепление фасада здания, ремонт системы отопления, установку электрокотла, металлопластиковых дверей, закупку мебели и стеллажей было направлено 450 тыс гривен, из них 100 тыс грн – из областного бюджета, 340 тыс грн – из городского бюджета и дополнительно привлеченного источники, вклад конкурсанта – 10 тыс грн, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета
.