Президент наградил защитников Украины

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга. Глава государства подписал соответствующий Указ.
Среди награжденных два украинских героя отмечены наградами посмертно: морской пехотинец матрос Михаил Кобец и военнослужащий группы Гражданско-военного сотрудничества ВСУ прапорщик Игорь Дробот.
Морской пехотинец Михаил Кобец награжден посмертно орденом «За мужество». Матрос Кобец участвовал в защите Украины в должности наводчика взвода с октября 2016 года на складе 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Выполнял боевые задачи по обороне украинских рубежей в районе Чермалыка в Донецкой области, нес службу на передовых позициях и неоднократно вступал в вооруженное противостояние с оккупантами.
Михаил Кобец погиб 3 июня 2017 года. Находясь на опорном пункте позиций десантно-штурмовой роты, он попал под артиллерийский обстрел.
Орденом «За мужество» также награжден старший солдат Сергей Колесник из 456-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. 12 июня 2017 года, находясь на боевом дежурстве на опорном пункте «Колизей», старший солдат Колесник вел наблюдение за противником и заметил приближение группы российских террористов, пытавшихся проникнуть и завладеть нашим опорным пунктом. Быстро среагировав, Сергей Колесник открыл огонь из штатного оружия и заставил врага отступить. Позже противник совершил массированный минометный обстрел наших позиций, в результате чего старший солдат Колесник получил сквозное осколочное ранение шеи. Жизнь украинского героя удалось спасти его побратимам. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в больницу в городе Авдеевка.
Медалью «Защитнику Отечества» награжден командир мотострелкового взвода 72-й отдельной механизированной бригады Константин Гаврик.
Сержант Гаврик защищает Украину с марта 2015 года. 2 ноября 2016 года сержант выполнял боевую задачу в районе Авдеевки на переднем крае, где обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага. Благодаря решительным действиям и уверенным приказам сержанта силами его механизированного отделения удалось остановить и заставить отступить российско-террористическую группу. Отделение во время боевого столкновения с противником не понесло потерь, но сам сержант Гаврик получил ранения.
Также медалью «Защитнику Отечества» награжден старший солдат Игорь Гайдайчук, который несет службу на должности старшего огнеметчика 72-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с мая 2016 года.
Старший солдат Гайдайчук хорошо зарекомендовал себя при ведении оборонительных боев у Авдеевки, в боях показывал высокий уровень практических навыков в огневой и тактической подготовке. 11 ноября 2016 года по взводно-опорному пункту наших воинов в районе «Промзоны» противник начал артиллерийский обстрел, который прикрывал выдвижение диверсионно-разведывательной группы российско-террористических войск. Наши воины вступили в огневое столкновение с противником. Во время боя старший солдат Гайдайчук уничтожил одного и ранил двух боевиков, но получил сквозное пулевое ранение ноги. Не растерялся, наложил себе жгут и продолжил бой. После боя нашего воина эвакуировали в 66-й военно-медицинский госпиталь, сообщает пресс-служба ХОГА