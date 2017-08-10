Харьков

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В Харькове покажут уникальные фото

В Харькове покажут уникальные фото
Традиционная выставка фотографий ко Дню города будет проходить с 18 августа до 10 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Фотовыставка будет располагаться на аллее парка напротив колеса обозрения. На выставке, в которую вошло более 100 снимков, представлены не только фотоснимки города, но и окрестностей.

К годовщине освобождения Харькова на выставке будут представлены новые приобретения авторов фотовыставки – фотографии города 1942-1943 годов. Это новые ракурсы центральных улиц города, которые и ранее фигурировали на стендах, а также уникальные снимки тех мест, которые не были ранее представлены ни в фотоальбомах, ни на предыдущих выставках.

Кроме того, как подчеркнул соорганизатор и автор проекта Габриел Михайлов, часть фотовыставки – это отражение фотоальбома «Удивительная земля Харьковская», который был презентован в прошлом году и куда вошли снимки из разных уголков Харьковской области.

По словам харьковского фотохудожника, соорганизатора выставки и автора множества современных снимков Харькова Владимира Бысова, на выставке покажут разнообразие и красоту ландшафтов Харьковской области – это песчаные барханы в районе села Кочеток, пейзажи в окрестностях села Тимченки, старинный Шаровский замок, а также красоты Натальевки, Изюма, Чугуева, сообщили в пресс-службе мэрии.

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