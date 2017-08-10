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В день рождения Фиделя Кастро на «Интере» – премьера фильма «Остров Фиделя»

В день рождения Фиделя Кастро на «Интере» – премьера фильма «Остров Фиделя»
13 августа, в день рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро, в эфире «Интера» – премьера документального проекта собственного производства телеканала «Остров Фиделя».
Еще в прошлом году 13 августа Куба с размахом отмечала 90-летие своего команданте Фиделя Кастро, а уже в этом году это – печальный день для кубинцев… 25 ноября 2016 года легендарный революционер умер – на 91-м году жизни. Съемочная группа «Интера» побывала на Острове Свободы в период прощания с Фиделем Кастро.

– Ушел человек-эпоха,  – говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала «Интер». – Один из самых уникальных людей в истории человечества. Лидер мирового масштаба, который на протяжении более чем полувека влиял на историю мировой политики и историю в целом. Могут быть неоднозначные оценки того, что сделал Фидель и его правительство с Кубой на протяжении этого времени, но на Острове Свободы к Фиделю относятся, как к личности, которая повлияла на жизнь каждого человека. При ином развитии событий Куба могла так и остаться колонией, но именно после прихода к власти Кастро она стала Островом Свободы. Кубинцы, с которыми общалась наша съемочная группа, безгранично благодарны ему за это... И мы сочли нужным дать нашему зрителю возможность почувствовать и увидеть, что происходит не только в жизни, которая нас окружает, но и в других уголках планеты. Увидеть события, которые становятся историей. Поэтому мы сделали фильм о Фиделе Кастро. И о нем самом, и о его Острове.

Согласно завещанию, тело команданте было кремировано. Урну с прахом повезли по Острову Свободы, повторяя маршрут, которым в 1959 году прошли повстанцы под его предводительством из Сантьяго-де-Куба до Гаваны. Но только – в обратном направлении. 9 дней продвигался в 1958 году знаменитый «Караван свободы», и 9 дней длился траур после смерти Фиделя Кастро Руса. Вместе с кубинцами в знаменитый путь отправилась и съемочная группа «Интера», чтобы документально засвидетельствовать  все, что происходило с Кубой в эти дни. И рассказать зрителю о том, какой документалисты застали страну в момент ухода Фиделя, и о том, какой, возможно, она будет после.

Премьера документального проекта «Остров Фиделя»  – 13 августа в 20:30 на «Интере».

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