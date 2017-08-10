В день рождения Фиделя Кастро на «Интере» – премьера фильма «Остров Фиделя» 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

13 августа, в день рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро, в эфире «Интера» – премьера документального проекта собственного производства телеканала «Остров Фиделя».