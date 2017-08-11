Здоровье

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«ОН Клиник» к юбилею делает подарки пациентам

«ОН Клиник» к юбилею делает подарки пациентам
Сеть медицинских центров «ОН Клиник» в Украине и ее филиал в Харькове 15 августа празднуют свой юбилей.
– Мы хотим разделить с вами наш праздник, поэтому предоставляем скидку 10% на лечение всем пациентам «ОН Клиник Харьков», пришедшим с 15-го по 31 августа, – говорят в медицинском центре.

За прошедшие 10 лет «ОН Клиник Харьков» вырос из небольшого медицинского филиала в крупный региональный центр, в котором действуют двенадцать лечебных и профилактических отделений. Наработан богатый опыт и безупречная репутация, восстановлено здоровье многочисленных пациентов. Современная техническая база позволяет проводить безболезненные малоинвазивные манипуляции. Инновационные лечебные препараты, разработанные в лабораториях «ОН Клиник», успешно лечат многие заболевания – псориаз, геморрой, импотенцию и другие. Теперь каждый харьковчанин с деликатной проблемой может обратиться в клинику и получить профессиональную медицинскую помощь. Круглосуточно работает телефонная поддержка.

Сеть медицинских центров постоянно расширяется: на данный момент работает более 60 филиалов по всему миру, в том числе двенадцать филиалов в Украине.

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ОН Клиник Харків

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