«ОН Клиник» к юбилею делает подарки пациентам

– Мы хотим разделить с вами наш праздник, поэтому предоставляем скидку 10% на лечение
всем пациентам «ОН Клиник Харьков», пришедшим с 15-го по 31 августа, – говорят в медицинском центре.
За прошедшие 10 лет «ОН Клиник Харьков» вырос из небольшого медицинского филиала в крупный региональный центр, в котором действуют двенадцать лечебных и профилактических отделений. Наработан богатый опыт и безупречная репутация, восстановлено здоровье многочисленных пациентов. Современная техническая база позволяет проводить безболезненные малоинвазивные манипуляции. Инновационные лечебные препараты, разработанные в лабораториях «ОН Клиник», успешно лечат многие заболевания – псориаз, геморрой, импотенцию и другие. Теперь каждый харьковчанин с деликатной проблемой может обратиться в клинику и получить профессиональную медицинскую помощь. Круглосуточно работает телефонная поддержка
.
Сеть медицинских центров постоянно расширяется: на данный момент работает более 60 филиалов по всему миру, в том числе двенадцать филиалов в Украине.