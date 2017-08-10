В Харьковской области оштрафован хлебокомбинат 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский апелляционный административный суд признали правомерность действий Департамента Госархстройинспекции в Харьковской области, которая оштрафовала ООО «Близнюковский комбинат хлебопродуктов» на 32 тыс грн.

Ранее, во время внеплановой проверки заказчик строительства не допустил должностных лиц департамента на объект по реконструкции подъемника грузового автотранспорта, расположенного на территории агропредприятия. По результатам контрольно-инспекционных мероприятий был составлен акт недопуска, а нарушителю выдано предписание об устранении указанных нарушений и наложен штраф на сумму 16 тыс грн.



Впоследствии представители Госархстройинспекции осуществили проверку выполнения требований предписания, но опять не смогли попасть на этот объект строительства. Соответствующее нарушение стало основанием для наложения на заказчика штрафных санкций уже в двойном размере.



Не признавая законность решений департамента, предприятие попыталось обжаловать оба постановления в суде. Однако сначала окружной админсуд, а затем апелляционный признали решения законными, сообщили в пресс-службе Госархстройинспекции.

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