Экономика

  • 210
    •  / 

В Харьковской области оштрафован хлебокомбинат

В Харьковской области оштрафован хлебокомбинат
Харьковский апелляционный административный суд признали правомерность действий Департамента Госархстройинспекции в Харьковской области, которая оштрафовала ООО «Близнюковский комбинат хлебопродуктов» на 32 тыс грн.
Ранее, во время внеплановой проверки заказчик строительства не допустил должностных лиц департамента на объект по реконструкции подъемника грузового автотранспорта, расположенного на территории агропредприятия. По результатам контрольно-инспекционных мероприятий был составлен акт недопуска, а нарушителю выдано предписание об устранении указанных нарушений и наложен штраф на сумму 16 тыс грн.

Впоследствии представители Госархстройинспекции осуществили проверку выполнения требований предписания, но опять не смогли попасть на этот объект строительства. Соответствующее нарушение стало основанием для наложения на заказчика штрафных санкций уже в двойном размере.

Не признавая законность решений департамента, предприятие попыталось обжаловать оба постановления в суде. Однако сначала окружной админсуд, а затем апелляционный признали решения законными, сообщили в пресс-службе Госархстройинспекции.
.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей11 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2871 грн
100 USD 2569.24 грн
100 EUR 3014.23 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи