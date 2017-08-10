Харьков присоединился к пилотному проекту «ProZorro.Продажи»

Декларацию о присоединении Харькова к системе онлайн-аукционов «ProZorro.Продажи» 10 августа подписал Заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

Справка

«ProZorro.Продажи» – электронная торговая система, которая создана по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, ОО «Transparency International Україна», Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы ProZorro. Реализуется при поддержке правительств Германии, Великобритании и ОО Transparency International Ukraine. Находится в стадии пилота.



К проекту присоединились крупнейшие украинские компании и банки, а также городские советы Винницы, Краматорска, Мариуполя, Тернополя и Львова.