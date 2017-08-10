Харьков присоединился к пилотному проекту «ProZorro.Продажи»

Таким образом, Харьковский горсовет присоединился к Меморандуму о сотрудничестве в сфере создания в Украине прозрачной и эффективной системы реализации объектов государственной собственности, а также имущества государственных и коммунальных предприятий. Меморандум был подписан 3 марта 2017 года между Министерством экономического развития и торговли Украины и Общественной организацией Transparency International Ukraine, сообщает пресс-служба горсовета
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Михаил Фатеев отметил, что за первое полугодие 2017 года распорядителями средств бюджета города всех уровней в электронной системе ProZorro было проведено 1 481 тендер. По допороговым закупкам за это время город сэкономил 3,9 млн грн. По словам вице-мэра, участие в пилотном проекте – еще один шаг к тому, чтобы увеличить поступления в городской бюджет.
– Харьков – один из лидеров в реализации социально-экономических реформ. Безусловно, мы рассчитываем на то, что реализация этого проекта повысит эффективность продаж, увеличит поступления в городской бюджет и коммунальные предприятия. Надеемся на плодотворное сотрудничество, – отметил Михаил Фатеев.
Как сообщил советник министра инфраструктуры, руководитель пилотного проекта «ProZorro.Продажи» Алексей Соболев, через систему можно сдавать имущество в аренду, продавать его, а также реализовывать различные услуги, например, право на проведение ярмарок, размещение рекламы, аттракционов, точек питания.
– Ищем те варианты, в которых городу будет удобно использовать электронные аукционы. В системе есть центральная база, где размещают лоты и информацию о них, и коммерческие площадки, которые эти данные забирают и показывают своим клиентам. Если коммунальное предприятие хочет что-то продать, то, по статистике, в 60% случаев через две недели находит покупателей, – сообщил Алексей Соболев.
Он отметил, что по аналогии системы закупок через ProZorro готовится соответствующая нормативная база для системы продаж. Поэтому, пока электронная система продаж не стала обязательной по закону, предприятия могут научиться с ней работать.
Справка
«ProZorro.Продажи» – электронная торговая система, которая создана по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, ОО «Transparency International Україна», Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы ProZorro. Реализуется при поддержке правительств Германии, Великобритании и ОО Transparency International Ukraine. Находится в стадии пилота.
К проекту присоединились крупнейшие украинские компании и банки, а также городские советы Винницы, Краматорска, Мариуполя, Тернополя и Львова.