Экономика

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В Харькове зафиксировано более двадцати фактов продаж алкоголя несовершеннолетним

В Харькове зафиксировано более двадцати фактов продаж алкоголя несовершеннолетним
В Харьковской области за январь - июль задокументировано 23 факта реализации алкогольных напитков и табачных изделий без наличия соответствующих лицензий, а также 16 случаев продажи данной продукции несовершеннолетним.
Например, был установлен факт продажи кассиром мини-маркета бутылки игристого вина «Советское шампанское» несовершеннолетнему. За указанное нарушение кассир привлечен к административной ответственности, а к предприятию применены финансовые санкции в сумме 6 800 грн и аннулирована лицензия на право розничной торговли алкогольными напитками, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

Всего с начала текущего года за продажу аокоголя и табака несовершеннолетним аннулированы 11 лицензий.

По результатам проведенных с начала года контрольно-проверочных мероприятий в сфере оборота алкогольных напитков и табачных изделий дополнительно доначислено более 1,5 млн грн финансовых санкций.

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