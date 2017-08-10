В Харькове зафиксировано более двадцати фактов продаж алкоголя несовершеннолетним 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области за январь - июль задокументировано 23 факта реализации алкогольных напитков и табачных изделий без наличия соответствующих лицензий, а также 16 случаев продажи данной продукции несовершеннолетним.

Например, был установлен факт продажи кассиром мини-маркета бутылки игристого вина «Советское шампанское» несовершеннолетнему. За указанное нарушение кассир привлечен к административной ответственности, а к предприятию применены финансовые санкции в сумме 6 800 грн и аннулирована лицензия на право розничной торговли алкогольными напитками, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.



Всего с начала текущего года за продажу аокоголя и табака несовершеннолетним аннулированы 11 лицензий.



По результатам проведенных с начала года контрольно-проверочных мероприятий в сфере оборота алкогольных напитков и табачных изделий дополнительно доначислено более 1,5 млн грн финансовых санкций.