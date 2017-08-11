Хозяйственный суд взыскал задолженность по уплате арендной платы за землю 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №4 в интересах государства в лице Харьковского городского совета обратилась в хозяйственный суд Харьковской области с иском к одному из предприятий.



Харьковским городским советом предприятию был предоставлен во временное платное пользование земельный участок, расположенный по проспекту Юбилейному, общей площадью почти 1 га для эксплуатации и обслуживания производственного корпуса. Нормативная денежная оценка земельного участка в соответствии с выпиской из технической документации составляет более 8 млн грн. В соответствии с условиями договора аренды, согласно расчету в год размер арендной платы за земельный участок составляет более 200 тыс грн.



Материалами дела подтверждается существенное нарушение условий договора аренды земли, а именно систематическая неуплата арендной платы в течение года. Пунктом «д» части 1 статьи 141 Земельного кодекса Украины предусмотрено, что основанием для прекращения права пользования земельным участком являются, систематическая неуплата земельного налога или арендной платы. Суд также отмечает наличие расположенных объектов недвижимости, которые не принадлежат предприятию на праве собственности и доказательств заключения договоров аренды спорного земельного участка с новыми владельцами объектов недвижимости материалы дела не содержат, разъяснили в пресс-службе суда.



Суд пришел к выводу исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате за землю и расторжении договора аренды земельного участка удовлетворить.