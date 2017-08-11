Центры админуслуг в Харькове начали регистрировать предпринимателей

Это десяток услуг: регистрация физического лица-предпринимателя, государственная регистрация юридического лица-предпринимателя, получение выписок из госреестров, внесение различных изменений в сведения etc.
– За такими услугами ежедневно уже обращаются около сотни человек, и центры админуслуг способны справиться с большим количеством посетителей, – уверяет директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская. – Услуги, которые оказывают предпринимателям, в основном, бесплатные. Например, регистрация ФЛП. Она предоставляется в течение суток с момента подачи документов. Есть такие услуги, где законодатель предусмотрел административный сбор. Например, за получение выписки из госреестра. За нее взимается сбор в размере 80 грн.
Вообще же прием документов в сфере регистрации физических лиц-предпринимателей организован в каждом из девяти районных центров предоставления административных услуг, а в сфере регистрации юридических лиц – в главном офисе Центра предоставления админуслуг на Гимназической набережной, 26. Профильное управление по регистрации бизнеса на пр. Московском, 96-а работает исключительно в режиме бэк-офиса, который не предусматривает личного контакта с заявителем. По каждой из услуг в сфере регистрации бизнеса можно воспользоваться единым онлайн-сервисом предварительной записи на прием через сайт Центра предоставления админуслуг
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