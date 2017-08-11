Центры админуслуг в Харькове начали регистрировать предпринимателей 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Центры предоставления административных услуг в Харькове начали принимать документы по регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

