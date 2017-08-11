Кто и харьковчан остался без воды: адреса

Как информируют в КП «Харьковводоканал»
, это связано с профилактикой водопроводных сетей.
Киевский район: ул. Сумская, 124 (п. №1, стояк) до 17:00 11.08.17 г., ул. Героев Труда, 4 (п. №12, стояк), ул. Леся Сердюка, 54 до 20:00 11.08.17 г.
Московский район: пр. Тракторостроителей, 63, 65, 67, 67-б, 69, 65-а, 65-б, 65-в, 71, 71-а, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19, 51, 53, 53-а, 51-а, 51-б, 51-в, 51-г до 15:00 11.08.17 г., Салтовское шоссе, 730б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 15-б до 17:00 11.08.17 г., ул. Героев Труда, 60-б, 60-в (АТС-66), пр. Тракторостроителей, 89-б, 93, 95 до 20:00 11.08.17 г.
Новобаварский район: пер. Петрашевский, 1-30/35 (ч/с), ул. Стефенсона, 1-45 (ч/с), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 1-61 (школа №28) (ч/с), ул. Рабкоровская, 24, ул. Менделеева, 31, 33, 33-а, 35, ул. Добролюбова, 1-35-а (ч/с), пер. Бестужева, 1/3-9/2 (ч/с), ул. Менделеева, 2-35 (ч/с), ул. Рабкоровская, 2/26-37 (ч/с) до 20:00 11.08.17 г., ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (п. №2, стояк) до 20:00 12.08.17 г.
Основянский район: пр. Гагарина, 56 (п. №9, стояк) до 20:00 11.08.17 г.
Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 148 (стояк), 181 (спаренный стояк) до 20:00 11.08.17 г.
Холодногорский район: пр. Славы, 9 (п. №4, стояк), ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк) до 17:00 11.08.17 г., пер. Пластичный, 10 (п. №2) до 20:00 12.08.17 г.
Шевченковский район: пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), 70 (п. №4, стояк), ул. Культуры, 1-6 (п. №5-6) до 17:00 11.08.17 г., ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №3), ул. Ляли Убийвовк, 3/34-40 (ч/с), пер. Солдатский, 20-33/10 (ч/с), пер. 1-й Боевой 1-10 (ч/с) до 20:00 11.08.17 г.