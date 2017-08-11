Харьков

  • 202
    •  / 

Кто и харьковчан остался без воды: адреса

Кто и харьковчан остался без воды: адреса
В нескольких сотнях домов Харькова перекрыли воду.
Как информируют в КП «Харьковводоканал», это связано с профилактикой водопроводных сетей.

Киевский район: ул. Сумская, 124 (п. №1, стояк) до 17:00 11.08.17 г., ул. Героев Труда, 4 (п. №12, стояк), ул. Леся Сердюка, 54  до 20:00 11.08.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 63, 65, 67, 67-б, 69, 65-а, 65-б, 65-в, 71, 71-а, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19, 51, 53, 53-а, 51-а, 51-б, 51-в, 51-г до 15:00 11.08.17 г., Салтовское шоссе, 730б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 15-б до 17:00 11.08.17 г., ул. Героев Труда, 60-б, 60-в (АТС-66), пр. Тракторостроителей, 89-б, 93, 95 до 20:00 11.08.17 г.

Новобаварский район: пер. Петрашевский, 1-30/35 (ч/с), ул. Стефенсона, 1-45 (ч/с), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 1-61 (школа №28) (ч/с), ул. Рабкоровская, 24, ул. Менделеева, 31, 33, 33-а, 35, ул. Добролюбова, 1-35-а (ч/с), пер. Бестужева, 1/3-9/2 (ч/с), ул. Менделеева, 2-35 (ч/с), ул. Рабкоровская, 2/26-37 (ч/с) до 20:00 11.08.17 г., ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (п. №2, стояк) до 20:00 12.08.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 56 (п. №9, стояк) до 20:00 11.08.17 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 148 (стояк), 181 (спаренный стояк) до 20:00 11.08.17 г.

Холодногорский район: пр. Славы, 9 (п. №4, стояк), ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк) до 17:00 11.08.17 г., пер. Пластичный, 10 (п. №2) до 20:00 12.08.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), 70 (п. №4, стояк), ул. Культуры, 1-6 (п. №5-6) до 17:00 11.08.17 г., ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №3), ул. Ляли Убийвовк, 3/34-40 (ч/с), пер. Солдатский, 20-33/10 (ч/с), пер. 1-й Боевой 1-10 (ч/с) до 20:00 11.08.17 г.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей11 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2871 грн
100 USD 2569.24 грн
100 EUR 3014.23 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи