Харьков

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В элитные войска Украины отобрали 80 харьковчан

В элитные войска Украины отобрали 80 харьковчан
С начала августа около 80 харьковчан пополнили ряды воинов-контрактников частей ВДВ.
Из сотен военнообязанных, которые мечтают о службе в элитном подразделении, в августе отобрали только около 80-ти.

– Райвоенкоматы проводят комплексную информационно-разъяснительную работу с целью отбора лучших из лучших для службы в качестве профессионального воина-десантника. Согласно плану-заданию на август, определенному в Генеральном штабе, для этого подразделения мы должны отобрать более 160 рекрутов, – поясняет областной комиссар Юрий Калгушкин.

Из уже отобранных будущих десантников около 60 человек являются участниками АТО. Больше всего хотят служить в ВДВ жители Дергачевского, Изюмского, а также Киевского и Шевченковского районов города Харькова.

Работа по отбору военнообязанных для прохождения военной службы по контракту в частях ВДВ в Харьковской области продолжается в рамках третьего этапа информационно-разъяснительной работы, сообщили в региональном медиацентре Минобороны (Харьков).

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