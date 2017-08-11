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В Харькове грабитель с ножом напал на ребенка в лифте

В Харькове грабитель с ножом напал на ребенка в лифте
Харьковская местная прокуратура №3 доказала в суде вину 35-летнего харьковчанина в совершении разбоев и кражи.
Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Гражданина задержали в середине ноября прошлого года после совершения двух разбоев в один день. Днем злоумышленник подстерег 11-летнего мальчика у подъезда, зашел вместе с ним в дом и уже в лифте достал складной нож. Запугав свою жертву, он забрал телефон и скрылся.

Вечером того же дня разбойник снова напал с ножом на прохожего и забрал телефон.

Впоследствии преступника задержали полицейские.

Во время досудебного расследования выяснилось, что за несколько недель до совершения разбоев, мужчина похитил ноутбук у секретаря одного из районных судов Харькова.

До этого мужчина неоднократно имел проблемы с законом. Был осужден за ограбления, мошенничества и разбойные нападения шесть раз.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

По ходатайству прокуратуры осужденный находится под стражей.

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