В Харькове грабитель с ножом напал на ребенка в лифте 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №3 доказала в суде вину 35-летнего харьковчанина в совершении разбоев и кражи.

Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.



Гражданина задержали в середине ноября прошлого года после совершения двух разбоев в один день. Днем злоумышленник подстерег 11-летнего мальчика у подъезда, зашел вместе с ним в дом и уже в лифте достал складной нож. Запугав свою жертву, он забрал телефон и скрылся.



Вечером того же дня разбойник снова напал с ножом на прохожего и забрал телефон.



Впоследствии преступника задержали полицейские.



Во время досудебного расследования выяснилось, что за несколько недель до совершения разбоев, мужчина похитил ноутбук у секретаря одного из районных судов Харькова.



До этого мужчина неоднократно имел проблемы с законом. Был осужден за ограбления, мошенничества и разбойные нападения шесть раз.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



По ходатайству прокуратуры осужденный находится под стражей.