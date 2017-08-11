Происшествия

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В центре Харькова сожгли Lexus

В центре Харькова сожгли Lexus
Правоохранители устанавливают лиц, которые подожгли Lexus на улицеТобольской в Харькове.
Сообщение о том, что возле одного из домов на ул.Тобольской горит автомобиль, поступило в Шевченковский отдел полиции 10 августа в 18:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и установлена ​​личность владельца иномарки. Им оказался 39-летний харьковчанин.

Полицейским потерпевший рассказал, что в доме на ул.Тобольской у него находится офис. В этот день он как всегда припарковал свой автомобиль у входа и пошел работать. Около 17:40 автомобиль подожгли. К приезду правоохранителей мужчина просмотрел камеры видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные бросили что-то под машину, после чего она загорелась.

В результате пожара у автомобиля повреждена часть капота и пассажирские двери. Никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос о квалификации события. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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