Здоровье

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Под Харьковом ремонтируют больницы

Под Харьковом ремонтируют больницы
В амбулаториях в поселках Хорошево и Васищево Харьковской области проводится ремонт.
В этом году на проведение ремонтов в медицинских учреждениях Харьковского района в целом выделено более 6 млн грн, сообщает пресс-служба ХОГА.

На данный момент работы в амбулаториях общей практики - семейной медицины поселков Хорошево и Васищево находятся на завершающих этапах.

Так, в Хорошевской амбулатории уже заменена кровля, выполнены работы по укреплению фундамента, заменены внутренние коммуникации – сети водоснабжения и водоотведения, системы тепло- и энергоснабжения. Отремонтированы кабинеты врачей и манипуляционные, также в здании учреждения оснащен новый санузел.

В амбулатории осталось отремонтировать входную группу и помещения холла. Параллельно заведение оснащается новой мебелью и частично – новым оборудованием.

В Васищевской амбулатории также уже отремонтированы кабинеты и палаты дневного стационара, общие помещения и санузлы. В учреждение завозится новая мебель. Сейчас решается вопрос по обеспечению амбулатории переносным аппаратом УЗИ.

Работы обещают завершить по графику – в октябре.

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ОН Клиник Харків

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