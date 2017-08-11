В Харькове на Салтовке высадят 20 тысяч цветов 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Цветник из более чем 20 тысячи цветов появится возле Регионального центра административных услуг, который строится на проспекте Тракторостроителей в Харькове.