Харьков

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В Харькове на Салтовке высадят 20 тысяч цветов

В Харькове на Салтовке высадят 20 тысяч цветов
Цветник из более чем 20 тысячи цветов появится возле Регионального центра административных услуг, который строится на проспекте Тракторостроителей в Харькове.
Над цветочной композицией коммунальщики начали работать вчера. Узор, который использовали для клумбы, – цветы, обрамленные яркими зелеными листьями. Для узора используют альтернантеру, цинерарию, тагетис и другие цветы, декорируют клумбу камнями и щепкой. Основные цвета растений – желтый, зеленый, серебристый. Всего на клумбе будет высажено более 20 тысяч цветов. Общая площадь композиции составит 700 м².

Завершить высадку цветника планируют ко вторнику. Андрей Дронь отметил, что за клумбой будут тщательно ухаживать – поливать, пропалывать, чтобы она еще долго радовала харьковчан и гостей города.

В Харькове ухаживают и за другими цветочными композициями. В частности, обновили цветник, который был высажен вокруг памятника Тарасу Шевченко на улице Сумской. На клумбе заменили петуниями цветы, которые уже отцвели, и обновили цветочную подпись поэта, сообщает пресс-служба горсовета.

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