Здание харьковской бибилиотеки признали лучшим в Украине 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Учебно-библиотечный комплекс Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого стал победителем конкурса Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Библиотека стала «Лучшим зданием учреждения образовательного назначения» в номинации «Объекты общественного назначения» на ежегодном конкурсе «Лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины» за 2016 год, сообщили в вузе.



Всего жюри определило 11 победителей в четырех номинациях. В жюри вошли архитекторы, строители и эксперты отрасли, которые выбирают проекты-победители среди промышленных предприятий и объектов производственного назначения, жилых, административно-офисных и гостиничных зданий, объектов образования, воспитания и подготовки кадров, социально-культурной и оздоровительной сферы, культовых сооружений, объектов сельского хозяйства, инженерных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, объектов досуга и отдыха, построенных и принятых в эксплуатацию на территории Украины.