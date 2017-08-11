Харьков

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Здание харьковской бибилиотеки признали лучшим в Украине

Здание харьковской бибилиотеки признали лучшим в Украине
Учебно-библиотечный комплекс Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого стал победителем конкурса Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Библиотека стала «Лучшим зданием учреждения образовательного назначения» в номинации «Объекты общественного назначения» на ежегодном конкурсе «Лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины» за 2016 год, сообщили в вузе.

Всего жюри определило 11 победителей в четырех номинациях. В жюри вошли архитекторы, строители и эксперты отрасли, которые выбирают проекты-победители среди промышленных предприятий и объектов производственного назначения, жилых, административно-офисных и гостиничных зданий, объектов образования, воспитания и подготовки кадров, социально-культурной и оздоровительной сферы, культовых сооружений, объектов сельского хозяйства, инженерных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, объектов досуга и отдыха, построенных и принятых в эксплуатацию на территории Украины.

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