Харьков

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Дальнобойщики нарушают правила проезда по харьковским дорогам

Дальнобойщики нарушают правила проезда по харьковским дорогам
В течение последних двух месяцев инспекторы патрульной полиции Харькова выписали 121 административный материал за нарушение ст. 132-1 Кодекса Украины об административных правонурашениях.
Согласно этой статьи (нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам) предусмотрен штраф в размере 510 грн, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Перевозка груза должна осуществляться по специальным правилам, где указаны весовые и габаритные параметры. Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам осуществляется на основании разрешения на участие в дорожном движении таких транспортных средств.

При температуре воздуха выше 28 градусов запрещено движение по автодорогам общего пользования тех транспортных средств, фактическая масса которых превышает 24 тонны, а нагрзука на ось – 7 тонн.

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