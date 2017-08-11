Дальнобойщики нарушают правила проезда по харьковским дорогам 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В течение последних двух месяцев инспекторы патрульной полиции Харькова выписали 121 административный материал за нарушение ст. 132-1 Кодекса Украины об административных правонурашениях.

Согласно этой статьи (нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам) предусмотрен штраф в размере 510 грн, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Перевозка груза должна осуществляться по специальным правилам, где указаны весовые и габаритные параметры. Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам осуществляется на основании разрешения на участие в дорожном движении таких транспортных средств.



При температуре воздуха выше 28 градусов запрещено движение по автодорогам общего пользования тех транспортных средств, фактическая масса которых превышает 24 тонны, а нагрзука на ось – 7 тонн.