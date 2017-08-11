Пожилые люди продолжают доверять мошенникам

Случаи мошенничества по схеме «ваш сын попал в полицию» зафиксированы в Киевском районе Харькова и в Лозовой.

10 августа в Киевский отдел полиции обратился 87-летний харьковчанин. Он рассказал, что на его городской номер телефона позвонил неизвестный, который сообщил, что сын заявителя находится в полиции за совершение уголовного преступления. «За непривлечение к уголовной ответственности» нужно было заплатить 400 долл. и 2000 грн. Деньги заявитель передал неизвестному возле квартиры по месту жительства. Позже было установлено, что сын заявителя в полиции не доставлялся.Аналогичный случай произошел в Лозовой. В полицию обратилась 57-летняя жительница. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который голосом, похожим на ее сына, сообщил, что он находится в полиции за совершение уголовного преступления. Для «решения вопроса» нужны деньги в сумме 2500 грн. Деньги заявительница перечислила на банковскую карточку. Только после перевода денег женщина позвонила сыну и узнала, что он не в полиции, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.– Никогда не перечисляйте деньги на неизвестные номера и не отдавайте средства посторонним лицам. Если у вас есть пожилые родственники, расскажите им о схемах, которыми пользуются злоумышленники, чтобы выманить ваши деньги, и как действовать в таких случаях, – рекомендуют правоохранители.