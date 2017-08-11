Проект «Стена»: среди расхитителей фигурирует харьковчанин

Среди задержанных оказались должностные лица
Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков. В тот же день задержан еще один человек
, который, по версии следствия, выполнял роль посредника. Все семеро участников растраты средств проекта «Стена» арестованы, суммарный размер залогов – 25,5 млн грн.
Содержание под стражей в качестве меры пресечения получил харьковский фигурант дела – директор и основатель ООО «Стройцентр «Витязь». Он может внести залог в размере 8,2 млн грн и выйти на свободу.
Такое решение вынес Соломенский районный суд Киева, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины
.
По факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (проект «Стена») открыто уголовное производство.