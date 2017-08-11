Проект «Стена»: среди расхитителей фигурирует харьковчанин 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали шестерых человек, подозреваемых к хищению средств, выделяемых на строительство пограничного объекта «Стена».