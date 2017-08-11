Харьков

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В Харькове создан штаб по борьбе с рейдерством

В Харькове создан штаб по борьбе с рейдерством
В июле в Управление государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Харьковской области поступали телефонные звонки от жителей Коломакского района Харьковской области о проведении незаконных регистрационных действий по двойной регистрации более 300 договоров аренды земельных участков.
Управление госрегистрации направило представление в Министерство юстиции Украины о проведении проверки незаконных регистрационных действий и прекращения аккредитации филиала коммунального предприятия "Регистрационно-инвентаризационная служба" опишнянской территориальной громады в Харьковской области.

Указанные факты рейдерства и захвата земельных участков происходят на всей территории Украины, в связи с чем 9 августа на заседании Кабинета министров Украины министром юстиции Украины Павлом Петренко было инициировано создание в регионах оперативных штабов с привлечением представителей территориальных органов Минюста, МВД, прокуратуры, Госгеокадастра и соответствующих местных аграрных ассоциаций с целью защиты прав землепользователей, сообщили в управлении.

Во исполнение поручения в Харьковской области созданы мобильные точки доступа к системе бесплатной правовой помощи по вопросам защиты прав землевладельцев и землепользователей. С графиком их работы на период с 14 августа по 14 октября граждане имеют возможность ознакомиться на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Харьковской области в разделе «Защита прав землевладельцев и землепользователей».

За дополнительной информацией обращаться по телефону (057) 752 12 63.

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