В Харькове создан штаб по борьбе с рейдерством 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В июле в Управление государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Харьковской области поступали телефонные звонки от жителей Коломакского района Харьковской области о проведении незаконных регистрационных действий по двойной регистрации более 300 договоров аренды земельных участков.

Управление госрегистрации направило представление в Министерство юстиции Украины о проведении проверки незаконных регистрационных действий и прекращения аккредитации филиала коммунального предприятия "Регистрационно-инвентаризационная служба" опишнянской территориальной громады в Харьковской области.



Указанные факты рейдерства и захвата земельных участков происходят на всей территории Украины, в связи с чем 9 августа на заседании Кабинета министров Украины министром юстиции Украины Павлом Петренко было инициировано создание в регионах оперативных штабов с привлечением представителей территориальных органов Минюста, МВД, прокуратуры, Госгеокадастра и соответствующих местных аграрных ассоциаций с целью защиты прав землепользователей, сообщили в управлении.



Во исполнение поручения в Харьковской области созданы мобильные точки доступа к системе бесплатной правовой помощи по вопросам защиты прав землевладельцев и землепользователей. С графиком их работы на период с 14 августа по 14 октября граждане имеют возможность ознакомиться на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Харьковской области в разделе «Защита прав землевладельцев и землепользователей».



За дополнительной информацией обращаться по телефону (057) 752 12 63.