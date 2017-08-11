В Харькове открылся центр для проблемных подростков

В открытии центра приняли участие заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов и заместитель Харьковского городского головы по вопросам правового обеспечения Марина Стаматина, сообщает пресс-служба мэрии
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– Когда ребенок попал в конфликт с законом и совершил незначительное правонарушение, очень важно его поддержать и не дать упасть дальше в пропасть. Необходимо дать подростку возможность интегрироваться в социум и стать полноценным и достойным его участником, – отметил Денис Чернышов.
Центр оборудован кабинетами для занятий, комнатой отдыха, где можно поиграть в настольные игры, также в центре есть кухня. По словам директора центра Ларисы Масловой, с детьми тут будут заниматься психологи, ювенальные инспекторы и соцработники, которые помогут подросткам разрешить конфликтные ситуации, справиться с гневом и негативными эмоциями, а также окажут помощь в самореализации.
В свою очередь вице-мэр Марина Стаматина отметила, что городская власть в дальнейшем также будет оказывать помощь в работе с такими детьми и способствовать их интеграции в общество.
– Каждый имеет право на новый шанс, даже когда он попал в трудные жизненные обстоятельства. Особенно это важно для молодежи. Здесь дети, которые имеют определенные плохие привычки, получат компетентную помощь и в дальнейшем смогут успешно и достойно реализовать себя во взрослой жизни. Этот центр «обречен» на успех! – уверена Марина Стаматина.
Центр ювенальной пробации открылся в Харькове при поддержке проекта технической помощи «Реформирование системы криминальной юстиции в отношении несовершеннолетних в Украине», который реализуется организацией «Агритим Канада Консалтинг Лтд». Проект реализован при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Канады.
– Уверен, подобный центр поможет местной громаде еще больше повысить уровень безопасности в городе за счет реинтеграции и реабилитации этих подростков, – подчеркнул ведущий эксперт проектов Отдела международного развития Посольства Канады в Украине Влад Йонеску.
Центр будет работать с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. За помощью сюда могут обратиться подростки в возрасте от 16 до 18 лет, имеющие проблемы с законом.
На сегодняшний день на учете центра состоят 19 детей, из которых одна девочка.
В Украине при поддержке представительства Канады центры ювенальной пробации были открыты в Киеве, Мариуполе, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и Ивано-Франковске. До конца этого года подобный проект реализуют еще в трех украинских городах.