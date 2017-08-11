В Балаклее устанавливают индивидуальные газовые котлы в квартирах

Жители улицы Арсенальной в Балаклее остались без отопления из-за чрезвычайной ситуации на 65-м военном арсенале. Местная котельная была разрушена. Чтобы холода люди встретили в теплых квартирах, дома решили перевести на индивидуальное отопление. Необходимые для этого средства изыскали. В частности, на разработку проектной документации и реконструкции газопроводов низкого давления из областного бюджета выделили 3 млн грн. Газовые котлы и счетчики закупили за счет средств, выделенных на материальную помощь жителям Балаклеи из областного, районного и городского бюджетов.
– По каждому дому изготовлена проектная документация на газификацию с учетом индивидуального отопления. Проведены работы по обустройству стояков – как горизонтальных, так и вертикальных. Началась работа по монтажу отопительных приборов - двухконтурных котлов. Затем начнется подключение котлов и обустройство приборами учета газа, – рассказал председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.
Сейчас проходит экспертизу также проект реконструкции подземной части газопровода.
– Надеюсь, что экспертиза будет завершена в ближайшее время, будут заключены договоры и начнутся работы. К первому сентября мы должны выполнить основную часть работы, – отметил Степан Масельский.
В домах по улице Арсенальной осталось установить двери. Что касается в целом восстановления поврежденных зданий в Балаклее, то работы по первому траншу практически выполнены, сообщает пресс-служба ХОГА