Экономика

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В Балаклее устанавливают индивидуальные газовые котлы в квартирах

В Балаклее устанавливают индивидуальные газовые котлы в квартирах
Всего в райцентре на индивидуальное отопление переведут 16 домов (364 квартиры).
Жители улицы Арсенальной в Балаклее остались без отопления из-за чрезвычайной ситуации на 65-м военном арсенале. Местная котельная была разрушена. Чтобы холода люди встретили в теплых квартирах, дома решили перевести на индивидуальное отопление. Необходимые для этого средства изыскали. В частности, на разработку проектной документации и реконструкции газопроводов низкого давления из областного бюджета выделили 3 млн грн. Газовые котлы и счетчики закупили за счет средств, выделенных на материальную помощь жителям Балаклеи из областного, районного и городского бюджетов.

– По каждому дому изготовлена проектная документация на газификацию с учетом индивидуального отопления. Проведены работы по обустройству стояков – как горизонтальных, так и вертикальных. Началась работа по монтажу отопительных приборов - двухконтурных котлов. Затем начнется подключение котлов и обустройство приборами учета газа, – рассказал председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.

Сейчас проходит экспертизу также проект реконструкции подземной части газопровода.

– Надеюсь, что экспертиза будет завершена в ближайшее время, будут заключены договоры и начнутся работы. К первому сентября мы должны выполнить основную часть работы, – отметил Степан Масельский.

В домах по улице Арсенальной осталось установить двери. Что касается в целом восстановления поврежденных зданий в Балаклее, то работы по первому траншу практически выполнены, сообщает пресс-служба ХОГА

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