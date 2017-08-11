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На чемпионате Украины харьковские тяжелоатлетки завоевали 4 медали

На чемпионате Украины харьковские тяжелоатлетки завоевали 4 медали
В Хмельницком проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет.
Во время соревнований женская сборная Харьковской области завоевала четыре награды и заняла второе общекомандное место.

Участие в чемпионате принимают более 200 спортсменов и спортсменок со всей Украины. Уже завершились соревнования среди женщин, по итогам которых на счету харьковчанок - 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль.

Чемпионкой Украины в весе до 53 кг стала Камила Конотоп. В сумме двоеборья харьковская тяжелоатлетка подняла вес 175 кг - 81 кг в рывке и 94 кг в толчке. Соперницу из Донецкой области Марину Александрову, которая заняла второе место, Камила превзошла в сумме двоеборья на 15 кг.

Серебряным призером чемпионата в весе до 48 кг стала харьковчанка Алина Захарченко. В сумме двоеборья она показала результат 145 кг (66 кг в рывке и 79 кг в толчке). Чемпионкой в ​​этом весе стала Надежда Ефимчук из Донецкой области - 154 кг в сумме двоеборья.

Еще одну серебряную награду в медальную корзину сборной Харьковской области положила Мария Гангур. В весе до 58 кг она подняла в сумме двоеборья 180 кг (85 кг в рывке и 95 кг в толчке).

В свою очередь бронзовым призером чемпионата в весовой категории стала Екатерина Абибок. В весе до 69 кг она подняла в сумме двоеборья 188 кг (88 кг в рывке и 100 кг в толчке).

В общекомандном зачете среди женщин сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за командой Донецкой области, а третье заняли тяжелоатлетки Львовской области.

Далее соревнования продолжают мужчины.

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