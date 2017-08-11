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Сотрудника «Харьковгаза» поймали на взятке

Сотрудника «Харьковгаза» поймали на взятке
Харьковская местная прокуратура №5 совместно с Нацполицией и УЗЭ ДЗЭ НПУ разоблачили работника ПАО «Харьковгаз» при получении неправомерной выгоды.
Понимая, что пользователь услуги ограничен во времени, сотрудник компании требовал за выполнение своих обязанностей денежное вознаграждение. Он оценил в 3 тысячи грн своевременную выдачу так называемой «нулевой» квитанции, свидетельствующей об отсутствии долгов за использованный газ, которая необходима для продажи квартиры.

Разоблачили служащего при получении последней части оговоренной суммы.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 368-3 Украины – подкуп должностного лица юридического лица частного права.

Максимальная санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.

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