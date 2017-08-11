В Харькове проходят соревнования по стрельбе из лука на Кубок городского головы 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука «Кубок городского головы Харькова» проходят с 10 по 13 августа на базе СДЮСШОР «Коммунар».

В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из шести областей Украины.



Уже состоялись квалификационные раунды в классическом луке, на которых среди мужчин с одинаковым количеством очков (608) лидируют Виктор Рубан и Александр Яценко. Третье место, с разрывом в четыре очка, занял воспитанник школы «Коммунар» Артем Мелехов.



Лучшей среди женщин в этом виде программы стала также воспитанница «Коммунара» Анастасия Волобуева, которая набрала 623 очка. С разницей в 12 очков на 2-м месте - воспитанница Школы высшего спортивного мастерства Дарья Павличенко, на 3-м месте - Екатерина Дубровина, набравшая 604 очка.



12 августа, представители классического и блочного лука будут бороться за медали в личном первенстве. Начало соревнований - в 9:30.