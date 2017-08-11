Из Харькова в Гуты снова можно доехать поездом 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С 4 августа Южная железная дорога восстановила отмененное несколько месяцев назад движение пригородных поездов по маршруту Смородино – Люботин – Смородино с заходом на станцию Гуты, что в Богодуховском районе.

Поезд №6896 отправляется из Смородино (город Тростянец Сумской обл.) ежедневно, кроме вторника, среды и четверга, в 4.31 утра, имеет стоянку в Гутах 6.03 – 6.11 и прибывает в Люботин в 7.50. Обратно из Люботина поезд № 6897 отходит в те же дни недели в 8.07, имеет остановку в Гутах 9.45 – 9.53 и прибывает на станцию Смородино в 11.27. А по вторникам, средам и четвергам поезд № 6896/6897 следует без захода в Гуты по тупиковой ветке из Богодухова и обратно, поэтому его путь от Смородино до Люботина и обратно занимает меньше времени. В эти дни поезд отправляется из Смородино в 5.20, а обратно в Смородино прибывает в 10.42.



Кроме того, по пятницам и воскресеньям назначен поезд № 6852 Смородино – Гуты – Люботин. н отправляется из Смородино в 14.02, имеет стоянку в Гутах 15.38 – 15.48 и прибывает в Люботин в 17.35.



Чтобы пересесть в Люботине на поезд № 6897, харьковчанам необходимо выехать с вокзала Харьков-Пасс. в 6.48 электричкой № 6907 Харьков – Огульцы, которая прибывает в Люботин в 7.32. А продолжить путь в Харьков из Люботина можно в 8.29 электричкой № 6320 Мерчик – Харьков-Левада прибытием в 9.24 (пересадка с поезда № 6896) или в 18.28 электричкой № 6228 Мерчик – Харьков-Левада прибытием в 19.25 (пересадка с поезда № 6852).



Пока не ходили поезда в Гуты, из Харькова туда можно было доехать только маршруткой, проезд в которой стоит значительно дороже. Теперь же железнодорожники вернули пассажирам экономичный вариант поездки в этот посёлок на Богодуховщине.