Харьков

  • 211
    •  / 

Из Харькова в Гуты снова можно доехать поездом

Из Харькова в Гуты снова можно доехать поездом
С 4 августа Южная железная дорога восстановила отмененное несколько месяцев назад движение пригородных поездов по маршруту Смородино – Люботин – Смородино с заходом на станцию Гуты, что в Богодуховском районе.
Поезд №6896 отправляется из Смородино (город Тростянец Сумской обл.) ежедневно, кроме вторника, среды и четверга, в 4.31 утра, имеет стоянку в Гутах 6.03 – 6.11 и прибывает в Люботин в 7.50. Обратно из Люботина поезд № 6897 отходит в те же дни недели в 8.07, имеет остановку в Гутах 9.45 – 9.53 и прибывает на станцию Смородино в 11.27. А по вторникам, средам и четвергам поезд № 6896/6897 следует без захода в Гуты по тупиковой ветке из Богодухова и обратно, поэтому его путь от Смородино до Люботина и обратно занимает меньше времени. В эти дни поезд отправляется из Смородино в 5.20, а обратно в Смородино прибывает в 10.42.

Кроме того, по пятницам и воскресеньям назначен поезд № 6852 Смородино – Гуты – Люботин. н отправляется из Смородино в 14.02, имеет стоянку в Гутах 15.38 – 15.48 и прибывает в Люботин в 17.35.

Чтобы пересесть в Люботине на поезд № 6897, харьковчанам необходимо выехать с вокзала Харьков-Пасс. в 6.48 электричкой № 6907 Харьков – Огульцы, которая прибывает в Люботин в 7.32. А продолжить путь в Харьков из Люботина можно в 8.29 электричкой № 6320 Мерчик – Харьков-Левада прибытием в 9.24 (пересадка с поезда № 6896) или в 18.28 электричкой № 6228 Мерчик – Харьков-Левада прибытием в 19.25 (пересадка с поезда № 6852).

Пока не ходили поезда в Гуты, из Харькова туда можно было доехать только маршруткой, проезд в которой стоит значительно дороже. Теперь же железнодорожники вернули пассажирам экономичный вариант поездки в этот посёлок на Богодуховщине.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей11 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2693 грн
100 USD 2569.57 грн
100 EUR 3023.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи