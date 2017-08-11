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Как защитить ребенка от жары

Как защитить ребенка от жары
Несмотря на нынешнее странное лето, жара бывает просто невыносимой. Страдаем всем семейством, особенно тяжело переносит жару пятилетняя малышка. Как ее уберечь?
Валерия

В квартире нужно создать комфортный микроклимат


— Чтобы сохранить в квартире естественную прохладу, мы рекомендуем широко открывать окна рано утром и поздно вечером, не допуская сквозняков в присутствии детей, — отвечает заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Неля Новицкая. — Утром после проветривания нужно плотно закрывать шторы, особенно если комната находится на солнечной стороне.

Если в помещении есть кондиционер, разница между температурой в комнате и на улице, а также другими смежными помещениями не должна превышать 10ºС. Поток холодного воздуха не должен быть направлен на человека, тем более на ребенка. Сначала лучше проветрить и охладить помещение, а затем впустить в него малыша. Бытует мнение, что в жару нужно повышать влажность воздуха. Однако оптимальной считается влажность воздуха в пределах 40–60%. Влажность выше 60% да еще и при высоких температурах воздуха только ухудшает самочувствие. Воздух нужно увлажнять в помещениях, где работает кондиционер. Это можно сделать с помощью специальных приборов — увлажнителей или расставить на подоконниках емкости с водой, развесить в комнатах влажные полотенца.

В жару одежда должна дышать


При температуре наружного воздуха + 30°С и выше лучше всего оставаться дома, говорит специалист. Прогулки на улице стоит планировать до 11.00 или после 16.00, избегая при этом длительного пребывания под прямыми лучами солнца, выбирая более тенистые места и лучше у воды. При прогулках Неля Новицкая советует чередовать пребывание на солнце и в тени деревьев, не организовывать в жару спортивные и другие подвижные игры, длительные автобусные (автомобильные) и пешие экскурсии. Первые солнечные ванны для детей не должны превышать 5-6 минут, в дальнейшем их продолжительность постепенно увеличивают до 10-15 минут. Полезно прогуляться с ребенком вечером перед сном.

— Что касается одежды, дома ребенок может бегать в трусиках, а на улицу лучше надеть свободную одежду светлых цветов из натуральных материалов: она обеспечивает защиту кожных покровов от солнечных лучей и не препятствует испарению влаги с поверхности тела, — говорит Неля Новицкая. — Головной убор нужен ребенку только в случае, когда он находится на солнце — на открытой площадке, пляже, в песочнице без навеса. В тени она вовсе необязательна. Кроме того, и детские головные уборы, и вся одежда, должны быть из натуральных материалов, «дышащими», иначе малыш быстрее перегреется. Для защиты глаз нужно использовать козырьки, детям постарше — очки от солнца. Очки должны быть качественными, блокирующими вредное ультрафиолетовое излучение солнца, в противном случае от очков будет только вред. На пляже ребенок должен находиться под теневым навесом. Для предупреждения солнечных ожогов рекомендуется использовать специальные кремы с высоким фактором защиты. Отдых на песке необходимо чередовать с плесканием и плаванием в воде.

От зноя спасет вода


— Не забывайте о достаточном питье (1,5–2,5 л в зависимости от возраста ребенка): чистой воде, натуральных (лучше свежевыжатых) соках, морсах, компотах. Категорически исключаются, как и в другое время, лимонады и газированные напитки. Напитки нужно охлаждать, но они не должны быть очень холодными, — предупреждает Неля Новицкая. — Температура напитков зависит от состояния здоровья ребенка и его иммунитета, индивидуальной чувствительности к перепадам температур и выработавшихся привычек.
Теперь о водных процедурах. Во время пребывания в помещениях желательно проводить обливание рук, ног или всего тела водой привычной и комфортной для ребенка температуры. Даже простое умывание улучшит его самочувствие. В целях закаливания, которое предпочтительнее начинать в теплый период года и обязательно — когда ребенок здоров, температуру воды постепенно снижают на 1ºС каждые 5-7 дней. Водные процедуры рекомендую делать каждые 2-3 часа и чаще, но с учетом желаний ребенка. В безветренную погоду обтирание смоченными водой тканевыми салфетками и обливание можно проводить на улице.

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