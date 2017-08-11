Как защитить ребенка от жары 11 августа 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Несмотря на нынешнее странное лето, жара бывает просто невыносимой. Страдаем всем семейством, особенно тяжело переносит жару пятилетняя малышка. Как ее уберечь?

Валерия