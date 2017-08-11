Как защитить ребенка от жары

Несмотря на нынешнее странное лето, жара бывает просто невыносимой. Страдаем всем семейством, особенно тяжело переносит жару пятилетняя малышка. Как ее уберечь?
Валерия
В квартире нужно создать комфортный микроклимат
— Чтобы сохранить в квартире естественную прохладу, мы рекомендуем широко открывать окна рано утром и поздно вечером, не допуская сквозняков в присутствии детей, — отвечает заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Неля Новицкая. — Утром после проветривания нужно плотно закрывать шторы, особенно если комната находится на солнечной стороне.
Если в помещении есть кондиционер, разница между температурой в комнате и на улице, а также другими смежными помещениями не должна превышать 10ºС. Поток холодного воздуха не должен быть направлен на человека, тем более на ребенка. Сначала лучше проветрить и охладить помещение, а затем впустить в него малыша. Бытует мнение, что в жару нужно повышать влажность воздуха. Однако оптимальной считается влажность воздуха в пределах 40–60%. Влажность выше 60% да еще и при высоких температурах воздуха только ухудшает самочувствие. Воздух нужно увлажнять в помещениях, где работает кондиционер. Это можно сделать с помощью специальных приборов — увлажнителей или расставить на подоконниках емкости с водой, развесить в комнатах влажные полотенца.
В жару одежда должна дышать
При температуре наружного воздуха + 30°С и выше лучше всего оставаться дома, говорит специалист. Прогулки на улице стоит планировать до 11.00 или после 16.00, избегая при этом длительного пребывания под прямыми лучами солнца, выбирая более тенистые места и лучше у воды. При прогулках Неля Новицкая советует чередовать пребывание на солнце и в тени деревьев, не организовывать в жару спортивные и другие подвижные игры, длительные автобусные (автомобильные) и пешие экскурсии. Первые солнечные ванны для детей не должны превышать 5-6 минут, в дальнейшем их продолжительность постепенно увеличивают до 10-15 минут. Полезно прогуляться с ребенком вечером перед сном.
— Что касается одежды, дома ребенок может бегать в трусиках, а на улицу лучше надеть свободную одежду светлых цветов из натуральных материалов: она обеспечивает защиту кожных покровов от солнечных лучей и не препятствует испарению влаги с поверхности тела, — говорит Неля Новицкая. — Головной убор нужен ребенку только в случае, когда он находится на солнце — на открытой площадке, пляже, в песочнице без навеса. В тени она вовсе необязательна. Кроме того, и детские головные уборы, и вся одежда, должны быть из натуральных материалов, «дышащими», иначе малыш быстрее перегреется. Для защиты глаз нужно использовать козырьки, детям постарше — очки от солнца. Очки должны быть качественными, блокирующими вредное ультрафиолетовое излучение солнца, в противном случае от очков будет только вред. На пляже ребенок должен находиться под теневым навесом. Для предупреждения солнечных ожогов рекомендуется использовать специальные кремы с высоким фактором защиты. Отдых на песке необходимо чередовать с плесканием и плаванием в воде.
От зноя спасет вода
— Не забывайте о достаточном питье (1,5–2,5 л в зависимости от возраста ребенка): чистой воде, натуральных (лучше свежевыжатых) соках, морсах, компотах. Категорически исключаются, как и в другое время, лимонады и газированные напитки. Напитки нужно охлаждать, но они не должны быть очень холодными, — предупреждает Неля Новицкая. — Температура напитков зависит от состояния здоровья ребенка и его иммунитета, индивидуальной чувствительности к перепадам температур и выработавшихся привычек.
Теперь о водных процедурах. Во время пребывания в помещениях желательно проводить обливание рук, ног или всего тела водой привычной и комфортной для ребенка температуры. Даже простое умывание улучшит его самочувствие. В целях закаливания, которое предпочтительнее начинать в теплый период года и обязательно — когда ребенок здоров, температуру воды постепенно снижают на 1ºС каждые 5-7 дней. Водные процедуры рекомендую делать каждые 2-3 часа и чаще, но с учетом желаний ребенка. В безветренную погоду обтирание смоченными водой тканевыми салфетками и обливание можно проводить на улице.