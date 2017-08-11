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Харьковских бойцов отправили на фронт

Харьковских бойцов отправили на фронт
Группу воинов Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка торжественно проводили в район проведения антитеррористической операции 11 августа.
– За более чем три года проведения АТО практически все наши офицеры и воины-контрактники побывали в районе боевых действий на Донбассе. Большинство из нас по нескольку раз направлялись туда. Отдельные военнослужащие за проявленную самоотверженность поощрены различными наградами. Верю, что эта славная команда также на высоком уровне проявит свой профессионализм, приложит максимум усилий, чтобы приблизить миг победы над оккупантами, – отметил врио начальника Харьковского зонального отдела ВСП Дмитрий Мисюк.

Как сообщили в региональном медиа-центре Минобороны, сейчас около 40 воинов службы находятся в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

– Несмотря на немалое количество наших воинов, направляемых для усиления сил АТО, мы хорошо следим за соблюдением правопорядка в воинских коллективах в Харьковской области. К тому же, опыт, полученный на Донбассе в сверхсложных условиях, бойцы успешно используют в пункте постоянной дислокации, передают молодым армейцам, – отметил Дмитрий Мисюк.

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