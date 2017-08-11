В Харькове закрывают движение по спуску Жилярди 11 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по спуску Жилярди - на участке от ул. Сидора Ковпака до ул. Чебышева, и по ул. Сидора Ковпака - от ул. Героев Труда до спуска Жилярди, будет запрещено с 8:00 до 18:00 12 августа.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части спуска Жилярди.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом:



- ул. Шевченко - ул. Матюшенко - спуск Веснина - ул. Сумская - Белгородское шоссе;



- ул. Академика Проскуры - ул. Семена Челюскина - ул. Сидора Ковпака.



Кроме того, с 8:00 до 18:00 12 августа будут изменены маршруты некоторых автобусов:



№17э, 240э, 55э, 271э, 215э и 263э: ул. Героев Труда - ул. Шевченко - спуск Веснина - ул. Веснина – пл. 1-го Мая - ул. Сумская и далее по маршруту;



автобус №208э: изменит конечную остановку «ул. Генерала Удовиченко» и будет осуществлять разворот на перекрестке ул. Генерала Удовиченко - ул. Острогожская, изменив движение по следующей схеме: ул. Генерала Удовиченко - ул. Ново-Солонецкая - ул. Леся Сердюка - ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи») и в обратном направлении;



автобус №20 - не ходит.