Общество

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Мобильных абонентов ждет регистрация

Мобильных абонентов ждет регистрация
Мобильных абонентов ждет регистрация Ведомство, исполняющее функцию министерства в телекоме (Госспецсвязи), разработало законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи.
Оно предлагает сохранить за клиентами сотовых операторов право заключать договор в письменной или любой другой форме. Но собирается при этом обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Законопроект появился на сайте Госспецсвязи 19 июля. В этом же документе  Госспецсвязи предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Система контроля серого импорта мобильных телефонов по IMEI начала функционировать в Украине в 2009 году. А в 2014 году депутат от партии «Удар» Ярослав Гинка внес в закон поправки, согласно которым Укрчастотнадзор лишился такой функции. Регистрировать IMEI стало необязательно. Что касается проектов, направленных на «паспортизацию» абонентов, то подобные попытки Госспецсвязи уже предпринимала. Последняя была в 2015 году.

Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности «в условиях кибернетических угроз».

В записке есть и фразы, логика в которых прослеживается с трудом. Вот яркий пример: «Кроме того, требует внимания ситуация с использованием разнообразного конечного оборудования (айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны, мобильные телефоны и так далее) на фоне растущего спектра предоставления услуг на базе телекоммуникаций, так как неконтролируемое количество конечного оборудования в обороте содействует распространению «мобильного мошенничества» и других кибернетических преступлений».

По задумке Госспецсвязи, у других ведомств с момента принятия закона будет только три месяца на адаптацию своих нормативных актов. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи на очередном заседании одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями.

В частности, регулятор предлагает увеличить переходный период и растянуть его на полгода. За это время абоненты, которые сейчас получают услуги обезличенно, должны будут предоставить свои личные данные операторам.

НКРСИ, со своей стороны, готовится к нововведениям. Она разработала порядок регистрации абонентов без заключения договора в письменной форме, то есть prepaid-абонентов. Подать личные данные можно будет и в электронной форме.

Вторую часть законопроекта (по регистрации IMEI-кодов) НКРСИ посчитала очень сырой. И надеется на то, что администрация связи ее доработает.

О том, что предложенный законопроект далек от совершенства, говорят и представители мобильных операторов. «Закон написан непрофессионально. Мы с ним не согласны!» — написал президент компании «Киевстар» Петр Чернышов.

Vodafone Ukraine дает более развернутый комментарий. «Мы поддерживаем предложенные изменения и готовы реализовать электронную регистрацию абонентов при условии, что будут соблюдены интересы наших клиентов. Самый главный риск — это то, что часть абонентов, которые не успеют зарегистрироваться, могут остаться, согласно законопроекту, без услуг связи», — рассказывает пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.

По ее словам, в истории телекоммуникаций уже были прецеденты. Так, несколько лет назад около 10% мобильных абонентов Казахстана остались без услуг связи вследствие введения обязательной регистрации. Подобная ситуация — правда, в меньшем масштабе — была и в Польше.

Поэтому, как говорит Виктория Павловская, учитывая размер абонентской базы, компания сможет регистрировать новых абонентов через год. 

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