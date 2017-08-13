Харьков

  • 302
    •  / 

Участок магистрального проспекта в Харькове перекрыт

Участок магистрального проспекта в Харькове перекрыт
Участок магистрального проспекта в Харькове перекрыт Движение транспорта по Московскому проспекту, под коммунальным путепроводом по полосе движения в сторону проспекта Петра Григоренко, перекрыто с утра 12 августа и будет запрещено до 21.00 21 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: пр. Московский — пр. Льва Ландау — разворот в районе дома №56/1 — съезд на пр. Московский.

В это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий.

Троллейбус №13 не будет ходить почти неделю


Троллейбус №13 курсирует так:

12 августа, до 9.30: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;

с 9.30 до 15.00: парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Московский — ст. м. «Армейская» — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — ул. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»;

с 15.00 до 21.00: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;

13 августа: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;

14-19 августа, до 9.30: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;

с 9.30 до 15.00 — не курсирует;

с 15.00 до 21.00: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;

20-21 августа: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч», в обратном направлении — по своему маршруту.

Проспект Тракторостроителей в воскресенье подвергнется ремонту


Кроме того, с 12 по 21 августа троллейбусы №20 и 31 не ходят.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2693 грн
100 USD 2569.57 грн
100 EUR 3023.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи