Участок магистрального проспекта в Харькове перекрыт

Движение транспорта по Московскому проспекту, под коммунальным путепроводом по полосе движения в сторону проспекта Петра Григоренко, перекрыто с утра 12 августа и будет запрещено до 21.00 21 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией Московского проспекта.Объезд закрытого участка будет организован следующим образом: пр. Московский — пр. Льва Ландау — разворот в районе дома №56/1 — съезд на пр. Московский.В это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий.Троллейбус №13 курсирует так:12 августа, до 9.30: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;с 9.30 до 15.00: парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Московский — ст. м. «Армейская» — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — ул. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»;с 15.00 до 21.00: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;13 августа: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;14-19 августа, до 9.30: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;с 9.30 до 15.00 — не курсирует;с 15.00 до 21.00: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч»; в обратном направлении — по своему маршруту;20-21 августа: ст. м. «Защитников Украины» — пр. Московский — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч», в обратном направлении — по своему маршруту.Кроме того, с 12 по 21 августа троллейбусы №20 и 31 не ходят.