Шестеро харьковчан — среди победителей конкурса в Верховный Суд 12 августа 2017 г. Альбина Конь 0 0

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) объявила рейтинг кандидатов в новосозданный Верховный Суд.

По результатам конкурса, проведенного ВККС, победителями конкурса являются 120 кандидатов, 80% из которых являются действующими или бывшими судьями.



Шестеро харьковских судей, адвокатов и ученых успешно прошли все этапы конкурса и попали в число победителей. Это означает, что они могут стать новыми судьями высшей судебной инстанции, если их утвердит Высший совет правосудия, которая по рекомендации ВККС должна подать на подпись президенту окончательные списки кандидатов. Впрочем ВРП имеет шанс повлиять на состав списка и исключить из него недобропорядочных кандидатов.



Среди победителей конкурса — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н. Каразина Елена Кибенко, преподаватель кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Крат, заведующий отделом исследования проблем уголовного процесса, криминалистики и судоустройства Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины Леонид Лобойко, профессор кафедры земельного и аграрного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Виталий Уркевич, судья Апелляционного суда Харьковской области Александр Емец и судья-АТОшник Александр Мамалуй.



30 кандидатов из 120 получили отрицательные заключения от Общественного совета добродетели, что означает, что эти кандидаты не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики. Среди таких кандидатов преимущественно судьи, которые нарушали права человека, принимали политически мотивированные решения или не могут объяснить происхождение своего состояния.



Таким образом, каждый четвертый вероятный судья нового Верховного Суда получил вето от общественности по факту нарушения норм добропорядочности и профессиональной этики.



Согласно закону Высший совет правосудия имеет право отказать во внесении представления президенту о назначении кандидата судьей в случае обоснованного сомнения в его добропорядочности и профессиональной этике или если его назначение негативно повлияет на уровень доверия к судебной власти.