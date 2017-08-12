В следующем году в Харькове могут быть другие тарифы на воду 12 августа 2017 г. Альбина Конь 0 0

В Харькове на 2018 год необходимо установить новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, считают специалисты КП «Харьковводоканал».

На этой неделе на предприятии провели открытое обсуждение этого вопроса, сообщает пресс-служба горсовета. В нем приняли участие представители предприятия, городского совета, Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также общественность.



Как сообщили экономисты предприятия, повышение тарифов – это вынужденный шаг. Если тарифы не изменить, «Харьковводоканал» начнет работать в убыток. На повышение тарифов повлияли несколько факторов: увеличение расходов на оплату электроэнергии - более чем на 30%, увеличение расходов на оплату труда в связи с повышением минимальной заработной платы – на 42,8%, а также рост цен на реагенты, горюче-смазочные материалы, увеличение затрат на ремонты, ставок налогов и сборов, стоимости отопления. Расходы на амортизационные отчисления по центральному водоснабжению возросли на 49,7%, по централизованному водоотведению – на 39,5%.



Как сообщил генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, предлагаемые тарифы пока только подлежат обсуждению. Харьковчане могут внести свои предложения относительно их формирования, обратившись на предприятие. Все замечания учтут, а потом передадут регулятору тарифов – НКРЭКУ. В Нацкомиссии сделают соответствующие расчеты, после чего проект документа будет размещен на сайте регулятора и еще около двух месяцев будет подлежать обсуждению.



— Тариф утверждает НКРЭ. Например, мы включаем в него нормативный расход хлора, а они берут фактический, в результате размер тарифа уменьшается. То есть тариф будет ниже прогнозируемой суммы. Установление тарифа - это не догма, а процесс, который идет полгода, - отметил Виталий Панов.



Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко отметил, что процедура обсуждения новых тарифов проходит в соответствии с законодательством. На сайте КП «Харьковводоканал» в разделе «Важные уведомления» размещена вся необходимая информация.



По словам Андрея Руденко, открытое обсуждение – это не городские общественные слушания. В этом случае харьковчане могут высказать предложения не только сегодня, но и в любой другой день. Предложения готовы услышать, прописать и направить на рассмотрение НКРЭКУ.